Emmanuel Macron est déclaré lauréat d'un prestigieux prix allemand

Le président français Emmanuel Macron a reçu un prestigieux prix allemand récompensant des contributions importantes à l'unité européenne.

Le prix vise à reconnaître «sa vision d'une nouvelle Europe».

Le prix Charlemagne est remis annuellement par la ville d'Aix-la-Chapelle, près des frontières avec la Belgique et les Pays-Bas. Parmi les anciens gagnants, on note l'ex-président américain Bill Clinton et les papes François et Jean-Paul II.

Le comité remettant le prix a souligné «la vision (de M. Macron) d'une nouvelle Europe et de la remise en place du projet européen, d'une nouvelle souveraineté européenne et d'une proche collaboration entre les peuples et les nations».

Il a ajouté que l'élection de M. Macron en mai «a prouvé encore une fois que l'Europe est effectivement capable de générer de l'enthousiasme».

La cérémonie de remise de prix se tiendra en mai, à Aix-la-Chapelle.

