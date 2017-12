Comment le nouveau Code de la sécurité routière changera-t-il votre quotidien?

QUÉBEC – Plus de restrictions pour les jeunes au volant, l'alcool et les textos au volant plus sévèrement punis. Québec serre la vis dans plusieurs domaines dans sa réforme du Code de la sécurité routière.

Voici, en bref, les grandes lignes qui vont changer votre quotidien une fois que le projet de loi sera adopté.

Les apprentis conducteurs ne pourront plus conduire la nuit

Des mesures sont prises pour éviter qu'un jeune conducteur ou un conducteur avec peu d'expérience soit distrait par ses pairs ou conduise la nuit, tout simplement.

À l'instar de l'Ontario, il sera interdit pour les apprentis conducteurs de prendre le volant entre minuit et 5h du matin et ce, peu importe l'âge. Si le couvre-feu n'est pas respecté, les contrevenants pourraient écoper d'une amende de 200$ à 300$ et perdre quatre points d'inaptitude.

Certaines restrictions seront d'autant plus importantes pour les jeunes âgés de 19 ans et moins qui sont titulaires d'un permis probatoire, qui dure deux ans. Ceux-ci ne pourront transporter d'un seul passager âgé de 19 ans ou moins dans les six mois suivant la délivrance de leur permis.

Un antidémarreur à vie pour les récidivistes de l'alcool au volant

Le gouvernement serre la vis pour les récidivistes, en les obligeant à souffler dans un éthylomètre avant de faire démarrer leur voiture pour le reste de leur vie. Cette mesure vise tous ceux qui ont été reconnus coupables de conduite avec facultés affaiblies deux fois dans les dix dernières années.

Le récidiviste pourra demander, après un délai de 10 ans, à un juge de la Cour du Québec de lever cette condition s'il prouve que son rapport aux drogues ou à l'alcool ne compromet pas sa conduite automobile.

Plus d'amendes et suspension du permis lors de textos au volant

La distraction au volant causée par un téléphone ou une tablette, par exemple, sera punie plus sévèrement. Non seulement le montant de l'amende sera multipliée, mais les récidives mèneront à une suspension immédiate du permis.

Le montant d'une première amende est de 100$ - elle passera de 300$ à 600$ une fois la réforme du Code de la sécurité routière adoptée. En cas de récidive, l'amende minimale sera doublée et le permis pourrait être suspendu immédiatement pour 30 jours.

Les pneus d'hiver obligatoires dès le 1er décembre

Question d'éviter de se faire surprendre par un hiver hâtif, le gouvernement vient devancer la période obligatoire d'installation des pneus d'hiver au 1er décembre, au lieu du 15 décembre. Une fois le projet de loi adopté, toutes les voitures au Québec devront avoir des pneus d'hiver su 1er décembre au 15 mars.

