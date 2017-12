Les bandes-annonces qu'il ne fallait pas rater cette semaine

Vous voulez savoir ce que le septième art vous réserve dans les mois à venir?

Nous avons réuni pour vous les bandes-annonces de films qui ont le plus retenu l'attention au cours de la dernière semaine.

À découvrir ci-dessous :

7 DAYS IN ENTEBBE

Date de sortie : 16 mars 2018

Réalisation : José Padilha

Distribution : Rosamund Pike, Daniel Brühl, Eddie Marsan

JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM

Date de sortie : 22 juin 2018

Réalisation : J.A. Bayona

Distribution : Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Jeff Goldblum

PLEASE STAND BY

Date de sortie : 28 janvier 2018

Réalisation : Ben Lewin

Distribution : Dakota Fanning, Toni Collette, Alice Eve

YOU WERE NEVER REALLY HERE

Date de sortie : 6 avril 2018

Réalisation : Lynne Ramsay

Distribution : Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov, Alessandro Nivola

