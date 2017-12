Une troisième saison confirmée pour « Les Simone »

Excellente nouvelle pour les fanatiques de la série Les Simone: ICI Radio-Canada Télé diffusera la troisième saison au début de l'automne prochain.

Louis Morissette, coscénariste et producteur de la série, a annoncé la « belle et grosse nouvelle » hier soir sur sa page Facebook. Il en a profité pour remercier l'équipe qui l'entoure, en particulier Kim Lévesque-Lizotte, auteure principale de la série. « Je suis heureux et touché de voir les gens prendre la mesure de ton grand talent. Longue vie à tes petites Simone, à ta parole et à tes projets », a-t-il écrit.

Les abonnés de Véro.tv peuvent visionner dès maintenant les deux premières saisons de la série créée réalisée par Ricardo Trogi sur Tou.tv.