Un discours de Trump alimente les spéculations sur son état de santé

"Le président avait la gorge sèche, rien de plus".

La Maison Blanche a tenté jeudi de calmer les interrogations nées du discours de Donald Trump sur Jérusalem sur la fin duquel il semblait en difficulté, mangeant ses mots à plusieurs reprises.

President Trump appeared to slur his words during his Jerusalem speech, which the White House said was due to a dry throat. pic.twitter.com/wkFNbmWoVj