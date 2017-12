Gigi Hadid a une Barbie à son effigie!

La mannequin Gigi Hadid a maintenant une Barbie à son effigie. Si Mattel avait lancé des Barbie exclusives en collaboration avec Tommy Hilfiger pendant les défilés de mode Tommy X Gigi, elles n'étaient pas disponibles en magasin.

Ceci dit, cette nouvelle Barbie, avec un nouvel ensemble, l'est! Elle est offerte pour 50 $US. On y voit une représentation de Gigi avec un coton ouaté iconique Tommy Hilfiger, des shorts de course et des chaussures blanches sans lacets qui rappellent les Vans.

La Barbie recrée à merveille le visage de Gigi, même avec ses rondeurs. Et il faut dire qu'à la base, Gigi a vraiment un visage de poupée!