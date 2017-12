Dinette magazine et les Mardis culturels TD s'unissent pour faire briller les talents d'ici

Sous forme d'exposition à l'Arsenal de Montréal, les Mardis Culturels TD et Dinette magazine ont présenté mardi 5 décembre leurs coups de cœur ayant un lien de près ou de loin avec la nourriture. Le tout dans le but de faire briller les producteurs, manufacturiers et artisans d'ici. Un moment alliant style(s) et bouffe, quoi demander de mieux?

Les curieux et fans de produits locaux étaient venus nombreux à cet événement qui leur a permis aussi de commencer ou de poursuivre leurs emplettes de Noël.

Parmi les exposants présents: Atelier Make, Ana Roy illustrations, BKIND, Chez Figue, Crown pickle, Floramiel, La boîte à bonbons, La Pimenterie, Les Minettes, PortFranc, Tata Soupe, Virginie Laliberté ou encore Wise - et de nombreux autres. Autant de créateurs locaux qui méritent d'être connus.

