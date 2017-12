Voici quand sera diffusée l'heure de vérité d'«Occupation Double Bali»

Le compte à rebours pour la finale d'Occupation Double Bali est officiellement commencé! C'est dimanche soir qu'on saura enfin quel couple parmi les finalistes remportera le grand prix et, comme le veut la tradition, l'annonce sera faite à la toute fin de l'épisode, en direct du Vieux-Port de Montréal.

Au lendemain de cette grande annonce, les finalistes et les gagnants retrouveront tous ceux qu'ils ont éliminés au cours de la saison. En effet, c'est le 11 décembre que sera tourné le fameux souper de L'heure de vérité et Jay Du Temple confiait la semaine dernière qu'il avait bien hâte à ses retrouvailles, un doux mélange de nostalgie et de bisbille. On ne pourra cependant voir le résultat de ce probable crêpage de chignons que le dimanche suivant, soit le 17 décembre.

