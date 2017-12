5 produits miracles pour un look au TOP pendant les Fêtes

On est dans le dernier droit avant les Fêtes et tout ce qu'on veut, c'est paraître en santé pour les célébrations. Pour apapraître sous votre meilleur jour, voici cinq produits sauveurs de vie à ajouter à sa routine dès maintenant.

Crest 3D White avec lumière

Crest

Parce qu'on ne compte pas retenir un sourire pendant les Fêtes et que des dents blanches ça illumine un visage, on se tourne vers la formule de blanchiment la plus efficace de Crest: la technologie avec la lumière bleue. On utilise les mêmes bandes blanchissantes de la marque (qui adhèrent d'ailleurs super bien aux dents) pendant une heure, puis on vient doubler l'action avec la lumière pour effacer les taches. Le traitement - pendant lequel aucun inconfort n'a été ressenti - ne dure que 10 jours et Crest affirme que les résultats sont visibles jusqu'à 36 mois (à condition de faire attention bien sûr).

119,99$

Masque contour des yeux Dermalogica

Dermalogica

C'est comme un masque pour le contour des yeux sous forme de gel rafraîchissant qui pénètre dans la peau. Il aide à réduire l'apparence des cernes et des poches en hydratant et illuminant le regard. On ne l'appelle pas en anglais Stress Positive Lift Eye pour rien. Il aide vraiment - après quelques jours d'application - à atténuer les traces de stress et de fatigue.

90$

Masque purifiant GLAMGLOW

GLAMGLOW

Ce masque illumine instantanément le visage et on a l'impression d'avoir récupéré quelques heures de sommeil. Il resserre les pores, aide par le fait même à réduire l'apparence des imperfections, rougeurs ou boutons, tout en matifiant la peau. Le mélange exclusif de six acides (glycolique, salicylique, lactique, mandélique, pyruvique et tartarique) fait vraiment son effet.

24$ pour 15g / 79$ pour 50g

Aqua-gelée autobronzante Biotherm

Comme on est tous en train de virer tranquillement au blanc, on a besoin d'un petit coup de soleil. Malheureusement, il se couche vers 16h, alors tournons-nous vers l'autobronzant. Notre préféré est signé Biotherm. Sa texture est fort agréable et la gelée pénètre bien dans la peau. Le parfum aquatique est assez présent, mais camoufle l'odeur souvent associée à ce type de produit. Le plus important : il procure un hâle naturel, mais bien visible après une seule application.

37$

Fluide traitant contre l'acné - NeoStrata

NeoStrata

Avec le changement de saison, les boutons se mettent souvent de la partie. Vous avez beau prier, ils ne s'envoleront pas comme par magie sans rien faire. Si plusieurs produits, comme des solutions ciblées et quelque peu agressives à base notamment de soufre sont disponibles sur le marché - on préfère y aller en douceur en matière d'acné. C'est pourquoi on a eu un coup de coeur pour le nouveau produit NeoStrata qui aide à effacer les boutons, points noirs et excès de sébum. Malgré un 2% d'acide salicylique dans le produit, il hydrate et apaise la peau. Un must!

29$ pour 50 ml

