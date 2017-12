Voici la bonne façon d'accrocher ses lumières de Noël

Aussi longtemps que nous pouvons nous en souvenir, il y a une seule et unique façon d'installer les jolies lumières sur le sapin de Noël.

Après les avoir démêlés (une tâche colossale en soi), il est d'usage de commencer à partir du bas de l'arbre et à travailler notre chemin vers le haut et horizontalement, en essayant simultanément de mettre les lumières sur les branches les plus importantes tout en essayant de ne pas se piquer sur une aiguille. C'est un travail difficile, mais ça vaut le coup quand vous branchez le cordon et voyez votre arbre de Noël briller dans toute sa splendeur.

Pourtant, selon un architecte d'intérieur, nous faisons complètement fausse route.

Dans une entrevue avec Today, Francesco Bilotto a affirmé que les lumières d'arbre de Noël devraient en fait être enfilées verticalement sur un arbre, par opposition à horizontalement.

Bilotto recommande également de suspendre vos ornements les plus brillants au plus profond de l'arbre afin que les lumières se reflètent sur eux.

La meilleure partie de cette méthode, à notre avis, est qu'elle rend la démolition de l'arbre beaucoup plus facile en janvier.

« En bonus, lorsque vous démontez votre arbre et que vous enlevez les lumières, il sera plus facile et moins salissant de retirer les brins de l'extérieur de l'arbre - plutôt que de combattre une branche têtue presque sèche", at-il déclaré à HomeBeautiful.com.

À ce jour, vous avez probablement vu votre flux Instagram rempli de nouveaux arbres de Noël, mais si vous avez eu le vôtre depuis, oh, le lendemain d'Halloween, nous ne vous jugerons pas.

Après tout, selon les experts, mettre en place des décorations de Noël vous rend beaucoup plus heureux.

« Dans un monde plein de stress et d'anxiété, les gens aiment s'associer à des choses qui les rendent heureux et les décorations de Noël évoquent ces sentiments forts de l'enfance », a déclaré à Unilad le psychanalyste Steve McKeown. « Les décorations sont simplement un point d'ancrage ou une voie vers ces vieilles émotions magiques d'excitation de l'enfance.Mettre ces décorations de Noël tôt prolonge l'excitation! »

