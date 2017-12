Un nouvel album de Jimi Hendrix incluant des chansons inédites sortira en 2018

Des chansons inédites enregistrées par Jimi Hendrix entre 1968 et 1970 sortiront l'an prochain.

Experience Hendrix et Legacy Recordings ont annoncé mercredi qu'ils lanceraient l'album «Both Sides of the Sky» le 9 mars 2018.

L'album de 13 pièces inclura 10 chansons inédites.

Jimi Hendrix est mort en 1970, à l'âge de 27 ans.

Le nouvel album est le troisième volume d'une trilogie puisée dans les archives du guitariste. «Valleys of Neptune» est paru en 2010 et a été suivi par «People, Hell and Angels», en 2013.

Eddie Kramer, qui a travaillé comme ingénieur de son sur tous les albums enregistrés par Jimi Hendrix de son vivant, a déclaré en entrevue que 1969 a été «une année très expérimentale» pour le musicien et qu'il a été époustouflé en travaillant sur le nouvel album.

Quarante, 50 ans plus tard, nous sommes ici et j'écoute ces enregistrements et je me dis "Oh mon dieu, c'est une performance extraordinaire." Eddie Kramer

Plusieurs des pièces de l'album ont été enregistrées par Band of Gypsys, le trio formé par Jimi Hendrix, Buddy Miles et Billy Cox. Stephen Stills est présent sur deux chansons: «$20 Fine» et «Woodstock».

Johnny Winter participe pour sa part à «Things I Used to Do», tandis que des membres originaux de The Jimi Hendrix Exprience, Mitch Mitchell et Noel Redding, sont sur «Hear My Train A Comin'», et Lonnie Youngblood, sur «Georgia Blues».

Voir aussi: