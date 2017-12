Turcot, un calvaire sans précédant jusqu’au printemps

FOTOimage via Getty Images

Le secteur de l'échangeur Turcot sera à éviter jusqu'à la fin du printemps, point final. C'est l'essentiel du message lancé mercredi par le consortium chargé de reconstruire l'infrastructure et par le ministère des Transports du Québec.

Selon le consortium KPH Turcot, le démantèlement de l'échangeur entre dans sa principale phase dès cette fin de semaine. Les autoroutes 720 et 20 seront complètement fermées en direction Ouest samedi et dimanche, entre la sortie pour le pont Champlain et l'entrée de la 1re Avenue à Lachine. Idem pour la bretelle menant de l'autoroute 15 Sud à la route 136 Est.

Les autoroutes seront rouvertes lundi, mais la configuration des voies sera entièrement changée et cinq bretelles seront fermées. Des détours et des aménagements temporaires permettront aux automobilistes de contourner les travaux.

Nous entrons dans une phase de démantèlement colossale. Nous démantèlerons le double du tonnage de béton par rapport à l'an dernier. Sébastien Marcoux, directeur général adjoint de KPH Turcot

«C'est le changement de phase qui affectera le plus les automobilistes. Toutes les habitudes de circulation seront changées», ajoute Sylvie Gervais, directrice du maintien de la mobilité du consortium.

Les modifications prévues cette fin de semaine pourraient toutefois être reportées à la semaine prochaine en raison d'une enquête en cours de la Commission des normes, de l'équité et de la santé et sécurité au travail (CNESST). La semaine dernière, un incident sur le chantier a forcé la fermeture de l'autoroute 15 pendant près d'une heure et demie. Le consortium précisera d'ici jeudi si l'échéancier est reporté.

D'ici la fin du printemps, 20 à 25 fins de semaine de fermetures sont à prévoir. À plusieurs reprises, l'autoroute 720 et la nouvelle route 136 seront toutes deux fermées dans les deux sens afin de permettre le démantèlement de l'autoroute 720 Ouest. Les citoyens qui souhaitent se rendre du centre-ville à l'aéroport devront prendre un imposant détour par l'autoroute Bonaventure et la 15 Nord pour revenir sur leurs pas et prendre la 20 Ouest.

À certains moments, la 20 Ouest sera également fermée. Les automobilistes devront donc se rendre jusqu'à la 40 et revenir sur les autoroutes 13 ou 520 pour se rendre à l'aéroport.

Sans ces fermetures, le démantèlement pourrait prendre deux fois plus de temps. Sylvie Gervais

Elle incite les automobilistes à adopter de nouvelles routes ou à carrément abandonner la voiture pour prendre le transport en commun.

Afin de rester à l'affût des itinéraires changeants, les automobilistes sont invités à consulter régulièrement la portion «Mon parcours» du site web mis sur pied pour suivre l'évolution des travaux dans l'échangeur Turcot.

L'ensemble du projet de reconfiguration de l'échangeur est prévu pour être complété d'ici la fin de 2020.