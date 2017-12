Thylane Blondeau n'est plus la plus belle petite fille du monde

Thylane Blondeau a bien grandi. Du haut de ses seize ans, la jeune mannequin française, égérie de L'Oréal Paris, n'est plus en âge d'être considérée comme la "plus belle petite fille au monde". Ce statut décerné de manière totalement officieuse par les internautes vient d'être décerné à une nouvelle "lauréate". Elle s'appelle Anastasia Knyazeva, a six ans, et est originaire de Russie.

Cette enfant mannequin suscite le buzz grâce à son compte Instagram créé durant l'été 2015. Géré par sa mère Anna, le compte a progressivement généré un très grand nombre d'abonnés. Aujourd'hui, la petite fille aux grands yeux bleus est suivie par plus de 550.000 personnes.

Очередной шедевр от любимой 📸 @natalaina Une publication partagée par Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) le 22 Oct. 2017 à 6h56 PDT

Sur Instagram, la fillette croule sous les messages de soutiens et d'affections, le tout agrémenté d'un nombre de commentaires et de mentions "j'aime" assez impressionnant pour son âge. En moyenne, ses photos sont aimées par 20, 30 voire 40.000 personnes. Une vidéo la montrant en pleine séance de playback a même dépassé les 750.000 vues. À titre comparatif, la première photo postée sur son compte Instagram en juillet 2015 comptabilisait déjà plus de 11.000 mentions "j'aime".

Всем Ксюшам посвящается 😁 Строго не судите, на вокал мы не ходим, поем от души 😁 #настякнязевапоет #несудитестрого #настякнязева #анастасиякнязева #папинадочка #маминарадость #моякрасотка Une publication partagée par Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) le 3 Déc. 2017 à 2h15 PST

Gérée par "President Kids Management", une agence russe d'enfants mannequins, Anastasia Knyazeva est modèle depuis l'âge de 4 ans. Elle succède donc à Thylane Blondeau au titre de "plus belle petite fille au monde", mais pour combien de temps?

