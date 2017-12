PornHub et Moose Knuckles mettent en vente un nouveau manteau

PornHub, le géant de la porno sur le web, s'associe à la marque de vêtements sportifs Moose Knuckles pour la vente d'un nouveau manteau bomber.

Il s'agit d'une édition limitée, résultat du partenariat entre les deux entités, sous la campagne «Plongez dans l'inattendu» (Thrust into the Unexpected), mettant en vedette des personnages féminins ayant des personnalités et des attributs diversifiés, étant également de races différentes «comme les rôles des femmes modernes dans notre société contemporaine», indique PornHub dans un communiqué de presse.

C'est l'artiste torontois Max Piersig qui a réalisé la vidéo promotionnelle pour le bomber. «Moose Knuckles m'a laissé la liberté créative pour réaliser quelque chose de très amusant et comique. Je veux dire, ce n'est pas souvent que tu peux animer un fille qui lèche une carte de crédit pour un client», a commenté Piersig.

Le bomber créé spécifiquement pour PornHub a été conçu pour réfléter les couleurs de la marque, rehaussé du logo de Moose Knuckles en orange. Le tissu rappelle l'encre noire, et le capuchon est en fourrure de renard rouge avec la patch des deux marques. Le manteau est disponible exclusivement à V Files et au www.mooseknucklescanada. com, jusqu'à l'épuisement des stocks.

«Nous n'imaginons pas notre client selon un profil démographique, nous l'imaginons comme une personne, qui comme tout le monde, est multidimensionnelle. Leurs intérêts varient de films indépendants étrangers à la lutte dans le Jell-o, le bon vin et les hamburgers», explique le directeur créatif de Moose Knuckles, Steph Hoff. «Pour ce qui est de la promotion de nos produits sur Internet, nous allons partout, de Vogue à Vice, et tout entre les deux. Moose Knuckles, c'est une attitude, pas une métrique de vente, et avec cette approche nous créons notre niche parmi les masses.»