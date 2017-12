Les recherches les plus bizarres des Canadiens sur le site porno Brazzers

Attention: le sujet de cet article pourrait choquer certains lecteurs.

Maintenant que c'est dit, le site pornographique Brazzers a publié mardi les recherches d'internautes jugées les plus bizarres sur son site web par les Canadiens, selon les provinces d'origine.

Pour être classée comme «bizarre» les termes de la recherche devaient être peu fréquents, ou inexistants, dans le contenu du site et des vidéos, explique Brazzers (URL ok pour le boulot).

C'est l'Ontario qui a le plus de termes de recherche uniques, incluant des mots-clics comme «amish», «entraîneur», «carte de crédit», «grand-maman», «hipster» et «emo».

Le Québec arrive en deuxième position avec «mémé», «derrière français (french booty)», «sirop» et «huile d'olive». D'ailleurs, on cherche «sirop» sept fois plus souvent ici qu'ailleurs au pays. Il faut croire qu'on aime être collé... et collant!

Au Manitoba, certains ont recherché «camions de cuisine de rue», «fusée de viande (meat rocket)», «sandale» et «soulier». «Fusée de viande (meat rocket)» et «sandale» sont des termes recherchés uniquement dans cette province d'ailleurs.

Les plus fortes hausses dans les recherches sur le site sont les mots-clics «mère lesbienne» (300%) et «hipster» (203%). Par contre, on recherche moins «police» (-53%) et «lactation (milking)» (-22%) cette année.

L'Île-du-Prince-Édouard, le Nunavut, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et l'Alberta font partie des «anges» de Brazzers, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de recherches étranges, ou très peu.