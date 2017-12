Il y en a beaucoup qui disent que Kim Kardashian n'est connue pour aucune raison à part sa téléréalité et qu'elle n'a aucun talent. Eh bien, détrompez-vous. Il y a bel et bien quelque chose qu'elle maîtrise haut la main et c'est la beauté. C'est pourquoi elle est derrière Glam Masters, une nouvelle émission de télé consacrée à la beauté et au maquillage qui sera diffusée sur Lifetime dès février prochain.

Selon une intrigante et magnifique bande-annonce qui a été diffusée ce lundi, l'émission mettra aussi de l'avant l'actrice transgenre Laverne Cox (Orange Is the New Black), le maquilleur préféré de Kim, Mario Dedivanovic, la maquilleuse de célébrités Kandee Johnson et la rédactrice en chef de Marie Claire US, Zanna Roberts Rassi.

Kim a fait valoir sur Snapchat qu'elle serait la productrice exécutive de l'émission de télé, mais rien n'a été dit sur sa participation éventuelle à l'émission. Faut dire qu'elle est déjà pas mal occupée avec sa compagnie de cosmétiques KKW, ses participations à la télé-réalité L'Incroyable Famille Kardashian et autres projets mode.

La diffusion du premier épisode est prévue le 28 février prochain à 22h sur la chaîne Lifetime. On a déjà hâte!

