10 aliments qui goûtent... la déception

On aime à peu près tous faire des découvertes culinaires, s'aventurer là où on n'a jamais été. Parfois on a de belles surprises... et des moins bonnes.

Voici 10 aliments qu'on évite parce que : HEY! Manger c'est censé être un plaisir, pas un calvaire ou une tâche!

La courge spaghetti svehlik via Getty Images À moins de la gorger d'épices et de sauce, ça n'a juste aucun goût. Pas de danger de se faire croire que c'est aussi bon que des pâtes.

Les plats congelés Zap'ems de Michelina's Capture d'écran Michelinas.ca Des frites et croquettes de poulet congelées puis réchauffées au micro-ondes... Pas besoin d'en dire plus.



Le pain sans gluten commercial Merinka via Getty Images Il s'émiette, sa texture est souvent trop aérienne et il goûte littéralement la déception.

Marmelade d'oranges Bartosz Luczak via Getty Images Sérieusement... Qui met ça sur ses toasts?

Le pitaya SherSor via Getty Images C'est un super beau fruit, sa texture est intéressante, mais on n’a pas encore trouvé la saveur.

Les retailles d'hosties Retailles d'hosties Savez-vous qu'il y a une rangée entière remplie de sacs de croustilles savoureuses à l'épicerie?



Le jambon aux olives La Famille Rapp / Creative Commons / Via Flickr: la_famille_rapp Juste à voir l'image, c'est trop pour nous.



Le tempeh AmalliaEka via Getty Images À moins de le laisser mariner indéfiniment et de l'apprêter à la perfection, on s'entend que ce n'est pas mangeable. (Avez-vous déjà goûté à du tempeh bouilli ou grillé sans assaisonnement? On ne vous le conseille vraaaaaaiment pas)

Aspic iko636 via Getty Images Qu'on en voit un servir ça à Noël!

Paris pâté Paris pâté Ça prend quelqu'un de courageux pour manger quelque chose qui ressemble à de la bouffe à chats.



VOIR AUSSI :