Une attaque terroriste islamiste dans le but d'assassiner Theresa May a été déjouée

Une attaque suicide par des islamistes radicaux visant l'assassinat de la première ministre britannique Theresa May a été déjouée, selon ce que rapporte The Mirror et Sky News.

La police antiterroriste a effectué deux opérations pour arrêter les deux hommes, à Londres et à Birmingham, la semaine dernière. Scotland Yard a déclaré que «les deux hommes arrêtés restaient derrière les barreaux en attendant leur comparution à la cour de Westminster». Ils y sont attendus mercredi matin.

Naa'imur Zakariyah Rahman, du nord de Londres, et Mohammed Aqib Imran, du sud-est de Birmingham ont été appréhendés le 28 novembre. Ils sont respectivement âgés de 20 et 21 ans.

Rahman aurait eu en sa possession deux engins explosifs improvisés lors de son arrestation.

Il aurait voulu les utiliser sur les barrières de sécurité du 10, Downing Street, selon The Mirror. Il s'agit d'un endroit où se trouvent beaucoup de policiers et encore davantage de touristes. Il aurait ensuite prévu entrer muni d'une veste chargée d'explosifs, ainsi que du poivre de cayenne et un couteau.

Imran aurait préparé les actes terroristes.

