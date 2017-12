Robert Lepage allonge 500 000 $ pour Le Diamant

En lançant sa campagne de financement privé, l'espace multidisciplinaire Le Diamant de Robert Lepage a permis d'atteindre 70 % de ses objectifs initiaux. Le metteur en scène a d'ailleurs lui-même mis la main à la pâte en déboursant 500 000 $ de ses propres fonds.

Outre Robert Lepage, plusieurs grandes compagnies ont participé à la campagne permettant d'engranger en fonds privés 7 millions $ sur les 10 millions $ désirés. On compte chez les donateurs des noms comme Cominar et Groupe Dallaire, La Fondation Virginia-Parker ou La Capitale Groupe financier.

«Aujourd'hui, je suis très fier que ces entreprises et mécènes se joignent à moi pour soutenir le Diamant et, plus largement, les arts et la culture. Ces gestes philanthropiques sont, plus que jamais, essentiels pour permettre à Québec de conserver son pouvoir d'attraction et renforcer son statut de capitale culturelle», a déclaré Robert Lepage par voie de communiqué.

Prévu dans l'ancien immeuble du YMCA de Québec à la place d'Youville, Le Diamant (doté de 625 places) dispose déjà d'un financement public de 47 millions $. Son inauguration devrait avoir lieu au courant de l'année 2019 avec, sans doute, une production de la compagnie d'Ex Machina.