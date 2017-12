Réjean Thomas reçoit un doctorat honorifique de l'UQAM

L'Université du Québec à Montréal (UQAM) a remis aujourd'hui un doctorat honoris causa au Dr Réjean Thomas pour souligner sa contribution exceptionnelle au domaine de la santé sexuelle, notamment le rôle de pionnier qu'il a joué dans le développement des connaissances en prévention, évaluation et traitement des personnes atteintes du VIH/sida.

L'Université vante également son implication sociale, politique et humanitaire pour la défense des droits et le respect des personnes les plus vulnérables de la société.

Cette distinction lui a été décernée dans le cadre de la collation de grades de la Faculté des sciences humaines.

Réjean Thomas a vécu sur le terrain toutes les phases de la lutte contre le VIH/sida, et a lutté contre les stigmates que cette maladie laisse chez les personnes atteintes.

Parmi ses réalisations, on note la fondation de l'Annexe, la première clinique canadienne dédiée aux patients atteints d'infections transmises sexuellement et par le sang. Il met alors au point une méthode de prise en charge des malades, le Total Patient Care, qui modifiera la relation médecin/patient et qui rayonne aujourd'hui sur tous les continents. L'Annexe devient en 1987 l'Actuel, et une deuxième clinique ouvre ses portes en 2011, la clinique A du Vieux-Montréal.

Après avoir été nommé conseiller spécial du gouvernement à l'action humanitaire internationale par Jacques Parizeau, avec pour mission de rouvrir des dispensaires et des écoles en région rurale en Haïti, il fonde Médecins du monde (Canada), en 1999.