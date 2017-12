Obama remporte la bataille des retweets face à Trump

L'ancien président américain Barack Obama a battu son successeur à plates coutures. Du moins sur Twitter : ses messages ont été bien plus souvent relayés cette année que ceux de Donald Trump, pourtant hyperactif sur le réseau social.

Selon des rétrospectives diffusées par Twitter mardi, trois tweets publiés par Barack Obama figurent dans le Top 10 des messages les plus retweetés en 2017. Aucun message provenant de Donald Trump ne figure dans cette liste.

Qui plus est, c'est également l'ancien président démocrate qui détient le record annuel de mentions "J'aime" (4,6 millions) pour son tweet diffusé au moment de la mort d'une contre-manifestante, tuée par un sympathisant néo-nazi en août lors d'un rassemblement à Charlottesville dans l'est du pays.

Le message montrait une photo de Barack Obama souriant à trois petits enfants penchés à une fenêtre, accompagnée d'une citation de Nelson Mandela.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm