Nestlé achète la société montréalaise Atrium pour 2,9 milliards $

Le géant européen des aliments emballés Nestlé a annoncé mardi qu'elle mettait la main sur la société montréalaise de produits de santé et de nutrition Atrium Innovations pour 2,9 milliards (2,3 milliards $ US).

Selon Nestlé, l'acquisition de la société à capital fermé l'aidera à soutenir la croissance de ses activités de produits de santé grand public.

L'entente devrait être conclue au premier trimestre de 2018, à condition qu'elle obtienne les approbations réglementaires d'usage.

Nestlé entend poursuivre les activités d'Atrium au Québec en tant qu'unité d'affaires indépendante de Nestlé Health Science. Les emplois de l'usine d'Atrium de Québec, ainsi que ceux de ses bureaux administratifs de Montréal, seront préservés, y compris les postes de direction, a précisé Nestlé.

Fondée en 1999, Atrium compte aujourd'hui 1400 employés. Ses ventes devraient atteindre 890 millions $ (700 millions $ US) pour l'année 2017. Les produits de sa plus grande marque, Garden of Life, sont vendus dans plus de 14 000 magasins de produits de santé et en ligne aux États-Unis.

Atrium avait été vendue en 2013 au Fonds Permira, une firme d'investissement dont le siège social se situe à Londres, à la Caisse de dépôt et placement du Québec et au Fonds de solidarité FTQ.

Selon le président et chef de la direction de Nestlé Health Science, Greg Behar, l'acquisition des marques d'Atrium permettra à Nestlé d'ajouter à son offre des probiotiques, des produits de nutrition à base de protéines végétales, des substituts de repas et une vaste gamme de multivitamines, «des solutions (...) qui permettent aux consommateurs d'atteindre leurs objectifs de santé et de bien-être».

