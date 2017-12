Ingrid Falaise partage ses premiers moments avec son bébé

Ingrid Falaise a publié une magnifique série de photo avec son petit garçon Émil, aujourd'hui âgé de 26 jours, et a touché ses abonnés avec un magnifique témoignage sur le fait d'être maman.

Les clichés en noir et blanc ont été pris par Sage Rebelle Photo, puis ceux en couleurs par Annie Savard Filion. L'auteure du livre à succès Le Monstre y apparaît paisible et heureuse, autant en chemise blanche qu'en robe de gala, comme vous pouvez le voir dans sa publication ci-dessous (cliquez sur les flèches qui apparaîssent à gauche et à droite de la photo pour voir les autres clichés) :

Voici son témoignage : "Cinq lettres, un cri. Maman. Ils t'ont sorti de mes entrailles et t'ont collé en peau à peau sur mon sein en tandem avec ce mot. Maman. Ce mot qui s'est agrippé à mon cœur comme tes mains cherchant mon doigt. Tes toutes petites mains, fortes et fragiles à la fois, se sont enroulées autour de mon index. Tu m'as serré si fort, comme si ta vie en dépendait. Tu m'as fait prisonnière de ton amour, tu as kidnappé mon souffle et tu as fait de ce moment, le plus précieux de mon existence. Maman. Cinq lettres. Un mot d'une puissance infinie. Maman s'est infiltré en moi pour ne plus jamais me quitter. Tes yeux ont trouvé les miens et j'ai vu tous les possibles. J'ai aperçu dans ton regard profond comme l'abysse, une ancre. Toi, sur mon chemin. Toi, qui nous as choisis. Toi, Monsieur Émil. 26 jours de magie. 26 jours de gratitude infinie. 26 jours de merci. "

Ingrid Falaise a accouché le 9 novembre dernier après 42 semaines de grossesse.

VOIR AUSSI :