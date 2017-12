Ed Sheeran arrive en tête des écoutes sur Spotify en 2017

Le chanteur britannique Ed Sheeran a peut-être été boudé aux Grammys, mais il a remporté mardi la palme du plus grand nombre d'écoutes sur Spotify pour l'année 2017.

L'application de musique sur demande a annoncé mardi que l'artiste était en tête de liste avec quelque 6,3 milliards d'écoutes. Il est aussi l'auteur de l'album le plus écouté cette année, "Divide", qui a été consulté 3,1 milliards de fois.

La chanson "Shape of You" a quant à elle été écoutée 1,4 million de fois.

La semaine dernière, Sheeran a reçu deux nominations aux Grammys, mais il a été exclu des catégories importantes dont celles de l'album, de la chanson et de l'enregistrement de l'année.

Aucune femme n'apparaît dans le top 5 des artistes les plus écoutés de l'année. Après Ed Sheeran, on retrouve Drake, The Weeknd, Kendrick Lamar et The Chainsmokers.

Rihanna est l'artiste féminine la plus écoutée sur Spotify, dépassant Taylor Swift et Selena Gomez.

La chanson remixée "Despacito", de Luis Fonsi, Daddy Yankee et Justin Bieber, apparaît en deuxième place des chansons les plus écoutées de l'année. La version originale de la pièce est classée troisième.

L'album de Drake "More Life", qui n'a pas été soumis aux Grammys, est le deuxième album le plus écouté en 2017. "DAMN.", de Kendrick Lamar, "Starboy", de The Weeknd, et "Stoney", de Post Malone, ferment la marche du top 5.

Selon Spotify, la musique hip-hop a connu un regain de popularité pendant l'année, avec une hausse de 74 pour cent. L'écoute de musique latine a quant à elle bondi de 110 pour cent.

