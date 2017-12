Échange amer entre Dustin Hoffman et John Oliver sur le harcèlement sexuel

Roy Rochlin via Getty Images

L'acteur Dustin Hoffman a eu une discussion tendue lundi soir sur le harcèlement sexuel avec un présentateur vedette de la télévision américaine, qui l'accusait d'avoir répondu de façon insatisfaisante à des accusations de harcèlement.

Lors d'un débat d'une heure organisé à New York pour le 20e anniversaire du film Wag the Dog, partiellement filmé et mis en ligne mardi, la grande vedette d'Hollywood, aujourd'hui âgée de 80 ans, a été prise à partie par le présentateur John Oliver de la chaîne HBO, connu pour sa causticité.

Dans la foulée des révélations de l'affaire Weinstein, l'écrivaine Anna Graham Hunter avait, fin octobre, accusé la star de The Graduate et Rain Man de lui avoir mis la main aux fesses et d'avoir tenu des propos chargés sexuellement en 1985, alors qu'elle n'était âgée que de 17 ans.

Lors de ce débat auquel participait également Robert de Niro, Oliver a rappelé ces accusations et reproché à Hoffman sa réaction - une excuse conditionnelle selon lui insuffisante.

Hoffman s'est défendu en soulignant ne pas se souvenir de cet épisode vieux de 40 ans, qui justifiait selon lui la conditionnalité de ses excuses. Et ajouté qu'il ne croyait pas avoir rien fait de mal, et que ses commentaires d'alors sur le plateau étaient typiques de conversations entre membres d'une même «famille».

Mais Oliver a estimé que c'était «exactement le genre de réactions qui m'énerve» et souligné que Hunter «n'avait aucun intérêt à mentir».

La discussion a continué sur un ton de plus en plus acrimonieux, monopolisant l'essentiel du débat.

Hoffman a même invoqué à un moment son rôle dans Tootsie (1982), dans lequel il incarne une femme, pour expliquer comment il s'était alors «rendu compte que les hommes étaient brutaux» avec les femmes.

La discussion est révélatrice du climat actuel aux Etats-Unis où, depuis le début de l'affaire Weinstein en octobre, pas un jour ne passe sans qu'un homme de pouvoir ne soit accusé de harcèlement ou d'abus sexuels.

Les secteurs du divertissement, de la politique, de la culture et des médias sont les principaux concernés par ces révélations, avec des dizaines de personnalités accusées.

Beaucoup ont été limogés ou suspendus. Hoffman n'a pas été inquiété.

À voir également :