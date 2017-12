Le réalisateur Bryan Singer a été renvoyé du film Bohemian Rhapsody, consacré au groupe de musique Queen, a annoncé ce lundi 4 décembre la 20th Century Fox.

Dans un communiqué envoyé au Hollywood Reporter, le studio affirme que «Bryan Singer n'est plus le réalisateur de Bohemian Rhapsody». Le magazine précise que la décision découle d'un conflit grandissant entre Singer et Rami Malek (Mr. Robot) qui interprète le rôle de Freddie Mercury.

La goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase est l'absence du réalisateur sur les plateaux depuis la fin novembre. Alors que les équipes ont au début pu se débrouiller en demandant au directeur de la photographie Thomas Newton Sigel de remplacer Singer, elles ont été forcées de suspendre le tournage -qui se déroule actuellement à Londres - à partir du 1er décembre.

Tournage sous haute tension

Un comportement dont Rami Malek se serait plaint à plusieurs reprises auprès du studio, dénonçant les absences de Singer, son manque de fiabilité et de professionnalisme. Tom Hollander, qui interprète le gérant du groupe Jim Beach, aurait lui brièvement abandonné le film à cause de Bryan Singer avant d'être convaincu de revenir.

La tension aurait été telle entre Malek et Singer que le réalisateur en serait venu à lancer un objet lors d'une dispute. Le réalisateur se plaindrait pour sa part de souffrir de stress post-traumatique à cause de l'ambiance qui règne sur les plateaux.

Tard dans la nuit, Singer a diffusé un communiqué pour nier en partie les faits. Il a expliqué au Hollywood Reporter qu'il voulait finir «ce projet plus que tout mais que la Fox ne (l'a) pas autorisé à s'absenter pour s'occuper de sa santé et celle de ses proches». Il assure notamment que l'un de ses parents était malade lors de ces jours où il ne s'est pas présenté sur les plateaux. «Le studio n'a pas souhaité valider ma demande et m'a renvoyé, ce n'était pas ma décision», continue Singer, qui dit s'être rabiboché avec Rami Malek et que son départ n'est pas lié à leurs disputes.

Le changement de réalisateur ne devrait pas avoir de sévère impact sur le film, The Hollywood Reporter précisant qu'il ne reste environ que deux semaines de tournage. La sortie de Bohemian Rhapsody est prévue pour Noël 2018.

