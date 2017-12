15 cadeaux à moins de 15$ à glisser dans le bas de Noël

Granola Fourmi bionique

Fourmi bionique

Croquants et remplis de saveurs, les granolas québécois Foumi bionique s'avèrent un bel ajout gourmand au bas de Noël. La marque vient en plus de lancer une gamme Nutbrown, contenant uniquement des produits certifiés paléo, sans grains, sans gluten, sans OGM et Aliments du Québec. On a craqué pour le nouveau mélange ZEN sucré et salé, noix de coco, graines de citrouille et thé matcha qu'on peut manger autant le matin que dans la salade.

5$ pour le format 300g.

Disponibles en ligne ou dans la section des céréales bio de plusieurs IGA, Metro, Loblaw, Maxi, Walmart ainsi que dans les épiceries naturelles (Rachelle-Béry, Tau et Avril) et magasins indépendants.