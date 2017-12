Un tweet d'un fan de Taylor Swift est devenu une leçon de féminisme

Un fan de Taylor Swift a publié une photo de la chanteuse dans son clip Look What You Made Me Do sur Twitter le 10 novembre dernier avec la légende: «Nommez une femme plus terrifiante que Taylor Swift.»

Les réponses n'ont pas tardé à se faire entendre. En effet, plusieurs internautes ont noté qu'il y avait plusieurs femmes qui étaient plus audacieuses que Taylor Swift.

Une internaute a écrit l'écrivaine britannique Jane Austen.

Deux utilisatrices ont tweeté des photos d'astronautes, Sally Ride et Peggy Whitson.

Une autre utilisatrice a plutôt mis la photo d'Ieshia Evans, qui a calmement tenu tête à deux policiers pendant une manifestation de Black Lives Matter.

«Je n'arrête pas de voir ce tweet partout, donc voici un exemple: Tomoe Gozen (1157-1247) était une guerrière japonaise qui a commandé 100 000 hommes à se battre et qui pouvait arracher la tête d'un homme de son cheval lol», a tweeté Hannah Jewell.

«Rufina Gasheva était une navigatrice pour les Night Witches, un escadron de femmes qui faisaient voler de vieux avions biplans dans la nuit pour bomber les forces nazies. Elle a survécu à deux tirs, s'est échappée d'un champ de mines, et s'est mariée au front», a tweeté Emily Gorcenski.

«Nellie Bly. Une reporter. En 1887, elle a fait semblant qu'elle était folle et elle s'est commise pour aider à améliorer les conditions dans une vieille institution pour la santé mentale délabrée», a tweeté Liz Vassey.

Une autre utilisatrice a nominé Malala Yousafzai.

«À 15 ans, Malala s'est fait tirer dans la tête par les talibans pour avoir insisté que les filles ont droit à une éducation. À 17 ans, elle est devenue la plus jeune gagnante du Prix Nobel de la paix dans l'histoire. À 18 ans, elle a ouvert une école pour les réfugiées syriennes au Liban», a écrit Shauna.

D'autres utilisateurs ont non seulement répliqué avec des noms de femmes connues, mais aussi avec des femmes qui font partie de leur quotidien.

James Emmett a tweeté: «Maxine Waters. Elizabeth Warren. Kamala Harris. Danica Roem. Tammy Duckwortg. Kirsten Gillibrand. Alyssa Milano. Rose McGowan. Kimberly Steward. Ma mère. Ma soeur. Toutes mes cousines et tantes. Mes collègues. Ma voisine.»

Le fan de Taylor Swift qui a publié le tweet ne se doutait sûrement pas des propensions que ça allait prendre! En effet, un simple tweet est rapidement devenu une leçon de féminisme, avec des dizaines de personnes qui ont tweeté des noms de femmes fortes qui ont changé le monde.

Si on n'a rien contre Taylor Swift, on doit admettre que tous ces exemples sont vraiment inspirants!

