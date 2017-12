Un message secret caché dans les fesses d'une statue de Jésus pendant 240 ans

Une statue du Christ exposée dans une cathédrale espagnole a caché un message secret pendant des siècles dans un endroit plutôt hors du commun.

Il était inséré dans un compartiment situé dans le derrière de la statue.

«Malgré qu'il soit habituel pour plusieurs sculptures d'être vide à l'intérieur, ce ne l'est pas autant de trouver des documents écrits à l'intérieur», a raconté l'historien Efrén Arroyo, un membre de la Confrérie de la semaine sainte de Sotillo de la Ribera, selon Science Alert.

La statue, appelée Cristo del Miserere, a été déplacée d'une église du nord de l'Espagne pour être restaurée quand des travailleurs ont découvert le compartiment caché derrière un tissu qui couvrait les fesses de la statue, a rapporté le site web d'information espagnol ABC.

Dans la statue était écrite une lettre datée de 1777 par Joaquín Mínguez, un aumônier de la cathédrale de Burgo de Osma. La lettre de Mínguez portait sur la statue ainsi que d'autres créées par le même sculpteur et détaillait sa vie dans la communauté il y a 240 ans. Mínguez y décrit des jeux populaires de l'époque, incluant les cartes et la balle, et y note que la typhoïde et la malaria étaient communes. Il y révèle également les cultures principales étaient le blé, le seigle, l'orge et l'avoine, selon El Pais.

«La récolte a été abondante pendant de nombreuses années», a écrit Mínguez, se référant aux vignobles de sa ville natale, a raconté Inverse.

Même si le document original a été envoyé à l'archevêque, une copie a été retournée dans les quartiers arrières de la statue pour la postérité.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.