Le poids de Ruby Rose fait jaser

L'actrice australienne Ruby Rose a perdu du poids dans les derniers mois, et ça n'a pas passé inaperçu!

La belle brune a foulé le tapis rouge mercredi dernier pour la première du film Pitch Perfect 3, et on peut voir qu'elle est très svelte. Eh bien, ça a fait jaser, surtout l'édition australienne du journal Daily Mail, qui a publié plusieurs articles sur le poids de Ruby Rose pendant son séjour dans son pays natal.

L'actrice n'a pas apprécié les commentaires négatifs sur son poids. En effet, elle a même fait une actualité Instagram à ce sujet qu'elle a ensuite publiée sur Twitter.

«Ceci était mon actualité Instagram après avoir eu des paparazzis qui me suivaient dans les aéroports me disant que si je «mangeais quelque chose» peut-être qu'ils ne me feraient pas faire ça et de me «rappeler d'où je viens». J'ai montré ma peau parce que c'est à moi de la publier et ce n'est pas à eux de la vendre. J'ai repris mon pouvoir», a-t-elle tweeté.

