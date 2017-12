Le grand retour de Dutrizac à la radio

De retour avec son franc-parler, Benoït Dutrizac a retrouvé un micro, lundi après-midi, au 91,9 SPORTS à Montréal. Il était en compagnie de son ancien collaborateur Jean-Charles Lajoie, une bonne partie de plaisir entre les deux bons camarades.

Éclats de rire tout au long de l'émission, Dutrizac n'a pas mâché ses mots. Il a tout d'abord ciblé le DJ du Centre Bell pour sa sélection musicale , se plaignant que le choix du DJ ne représentait pas le peuple québécois.

«On peux-tu avoir un peu de fierté? On peux-tu demander à ce qu'on respecte notre culture? Tu sais, on est là, on paye, c'est nous autres. Y'as-tu quelque chose qui représente plus le peuple québécois, parce que y'a pas de Nordiques là, que le Canadien de Montréal? Pis t'arrives au Centre Bell, pis ils te martèlent des platitudes; disco, rococo, là tu dis tant qu'à mettre des platitudes américaines, peux-tu choisir un peu de québécois?

Benoït Dutrizac