Jay Du Temple se prononce sur les «twists» d'«Occupation Double Bali»

Au cours des dernières semaines, certains spectateurs ont trouvé que le déroulement d'Occupation Double Bali semblait un peu trop arrangé avec le gars des vues pour permettre au couple formé de Joanie et Sansdrick de demeurer le plus longtemps possible dans l'aventure.

De passage ce matin à l'émission On est tous debout, diffusée sur les ondes de Rouge, l'animateur Jay Du Temple a appuyé les propos qu'il avait tenus la veille à Tout le monde en parle en maintenant qu'Occupation Double est «un show de twists».

«Les twists étaient prévues depuis très longtemps, après ça tombe entre les mains des candidats [...] Dès que les twists incluent Joanie et Sansdrick, les gens montent aux barricades.»

«On a l'impression que vous voulez nous les imposer jusqu'à ce qu'on saigne des yeux», s'est ensuite exprimée l'animatrice Mélanie Maynard.

Ce à quoi Du Temple a répondu: «la twist qui a dérangé, c'est quand Joanie et Noémie discutaient. Sincèrement, si elle (Noémie) avait mis son pied à terre et dit 'fais ce que tu veux, pète la crise que tu veux, Sansdrick ne sera pas dans l'enveloppe', on n'aurait peut-être pas cette discussion».

