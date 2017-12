En décembre, certains aiment se lever de bonne heure pour croquer les chocolats de leur calendrier de l'avent. D'autres préfèrent la douceur du calendrier sexy de Love Magazine.

Cette année, le magazine anglais continue sa formule "un jour, un mannequin" et célèbre la puissance féminine avec le thème "Restez forte". Ashley Graham a ouvert le bal avec une démonstration de force en pleine rue. Kendall Jenner a posé en boxeuse. Mais un vidéo sort déjà du lot : celle d'Emily Ratajkowski qui, décidément, ne fait jamais rien comme tout le monde.

Filmée par le photographe britannique Phil Poynter, la mannequin star d'Instagram a décidé qu'être forte c'était manger des pâtes n'importe comment et boire du vin rouge. Dans sa vidéo, la belle se roule dans des spaghettis et se couvre le corps d'huile d'olive. "J'aime les pâtes et être recouverte d'huile d'olive plus que tout dans la vie", déclare-t-elle.

"Emily ne fait pas de sport et quand la journaliste Katie Grand lui a parlé du concept 'Stay Strong' et lui a proposé de faire de l'exercice, elle a demandé si elle pouvait manger des pâtes et boire du vin rouge en guise d'exercice", précise Love Magazine qui compare ce jour de son calendrier à un "Carb Loading Day", ce jour où les grands sportifs font le plein de glucides!

En moins de 24 heures, la série d'images postée sur les comptes Instagram de Love Magazine et d'Emily Ratajkowski a déjà été visionnée plus de 4.5 millions de fois. L'Américaine de 26 ans en profite pour rappeler que ce type de shooting correspond à sa définition du féminisme: "Pour moi, la sexualité féminine et le fait d'être sexy, peu importe la façon dont on a été conditionnée par un idéal patriarcal, sont des outils incroyables pour que les femmes prennent le pouvoir", explique-t-elle au magazine.

Spaghetti queen for @thelovemagazine 🍝 🍷 Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 3 Déc. 2017 à 12h57 PST

Taking my love of pasta 🍝 to new heights for #LOVEADVENT2017 🎄the wait Is over! link in bio @thelovemagazine 💝 @kegrand @philpoynter @sallylyndley Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 3 Déc. 2017 à 6h38 PST

The wait is over!🎄☃️#LOVEADVENT2017 is OUT! Link in bio @thelovemagazine @kegrand @sallylyndley @philpoynter Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 3 Déc. 2017 à 6h32 PST

Créé en 2009, Love Magazine propose ce format appelé "Love Advent" depuis 2013. Depuis, des mannequins mondialement connues sont passées devant l'objectif: Irina Shayk, Miranda Kerr, Pamela Anderson, Kendall Jenner et Cara Delevingne ont toutes déjà participé au moins une fois au "Love Advent".

Cette année, le calendrier de l'amour annonce la participation de Sara Sampaio, Gigi et Bella Hadid, Sistine Stallone -qui n'est autre que la fille de Sylvester Stallone-, Kate Upton et Karlie Kloss.