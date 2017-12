Elon Musk veut envoyer sa Tesla sur Mars (le mois prochain)

En 2010, lors du lancement de la première fusée Falcon 9, Space X avait placé un gros fromage à l'intérieur de l'appareil. Une référence du patron de la société, Elon Musk, à un sketch des Monty Python.

Cette année, l'entrepreneur a une idée encore plus folle pour célébrer le premier lancement de sa nouvelle fusée, la Falcon Heavy.

"Le chargement, ce sera mon roadster Tesla couleur cerise jouant Space Oddity. La destination, ce sera l'orbite martienne. Elle restera dans l'espace lointain pour un milliard d'années si la fusée n'explose pas au décollage", a affirmé Elon Musk, samedi 2 décembre sur Twitter.

Une voiture en orbite autour de Mars? Cela peut sembler fou. Et pourtant, si l'on en croit l'excentrique milliardaire, le lancement du Falcon Heavy qui enverra sa Tesla vers la planète rouge aura lieu en janvier, soit le mois prochain.

Falcon Heavy to launch next month from Apollo 11 pad at the Cape. Will have double thrust of next largest rocket. Guaranteed to be exciting, one way or another.