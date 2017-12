Cette Ivoirienne fait passer des messages politiques à travers ses coiffures

Laetitia Ky, 21 ans, est une aspirante designer en mode de la Côte d'Ivoire. Elle travaille aussi en marketing, mais ce qui retient le plus l'attention, ce sont ses talents de créatrice de coiffures incroyables. Elle sait tout faire avec ses cheveux, des coiffures aussi improbables qu'un vélo, une ampoule, des mains, une tasse de café ou encore des oreilles de lapin!

«Il y a environ un an, j'ai fait la transition aux cheveux naturels, et environ au même moment, j'ai commencé à m'intéresser à l'art africain», explique Ky dans une entrevue accordée à BuzzFeed.

Ce sont des photographies de coiffures traditionnelles africaines sur Instagram qui ont inspiré Ky et 'ont incité à créer ses propres coiffures.

Si Ky trouve ses idées facilement, ce qu'elle trouve plus complexe, c'est de penser à comment créer les coiffures et ensuite les exécuter. Elle les réalise à l'aide d'accessoires comme du fil de fer, de la laine ou des barrettes. Chaque coiffure lui prend de 25 minutes à 2 heures.

Elles ne sont pas juste impressionnantes ses coiffures, elles sont aussi "politiques". En effet, le 2 novembre, dans la foulée du mouvement #moiaussi, Ky a partagé une photo de sa coiffure montrant un homme levant la jupe d'une femme.

«Des milliers de femmes sont violées tous les jours dans le monde, mais très peu sont capables d'en parler, de s'en plaindre ou de se battre. Pourquoi? Parce que notre «belle» société a tendance à blâmer la victime presqu'à chaque fois», a-t-elle écrit. «Les filles... RIEN NE JUSTIFIE LE VIOL, L'AGRESSION OU LES HARCÈLEMENTS SEXUELS.»

Elle encourage les gens à parler de leurs expérience, et note qu'elle est joignable par message pour ceux qui voudraient jaser.

Ky a une attitude féministe fracassante et hilarante. Par exemple, elle a coiffé ses cheveux de façon à créer deux mains avec des doigts d'honneur. La légende? «C'est moi quand un gars dit quelque chose de misogyne.»

Laetitia Ky va droit au but!

En plus, elle encourage les femmes noires à être fières de leur identité. «Pendant si longtemps, les femmes noires étaient dépeintes comme les moins belles. Nos cheveux n'ont jamais été acceptés. Quand notre image de nous-même est déformée, nous manquons de confiance en nous. Plus nous nous exprimons, plus nous nous apprécions et inspirons d'autres femmes», a-t-elle expliqué à Buzzfeed.

Ky passe non seulement un message par ses cheveux, mais aussi par ses paroles. On adore son attitude positive, féministe et inclusive. Chapeau!