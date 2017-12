Avoir une belle barbe, c'est de la job! Pour démêler les bons des mauvais gestes, on s'est entretenu avec les pros de deux nouveaux salons de barbier montréalais. Finie la barbe indisciplinée!

Yacob Krispin (dans la vidéo ci-dessus): Sa barbe toujours impeccable fait des jaloux. Il a construit son expérience au cours des cinq dernières années en se pratiquant sur ses amis, et il demeure constamment à l'affût des dernières tendances. C'est le barbier le plus demandé au tout nouveau salon Mnz Ruum situé sur Drummond, en plein coeur du centre-ville de Montréal.

Les Barbares Mathieu Courtemanche, propriétaire des salons Les Barbares

Mathieu Courtemanche : Il coupe des cheveux et taille des barbes depuis qu'il a 17 ans. Style de feu, mains de maître et entrepreneur infatigable, il vient d'ouvrir avec des partenaires son cinquième salon Les Barbares dans le quartier Latin à Montréal en plus d'être copropriétaire de la compagnie de produits capillaires Laurier. La preuve qu'il ne chôme vraiment pas : il trouve encore le temps de retourner à sa chaise de barbier où Les Barbares sont nés, à Laval.

Les tendances barbe 2017-2018

La barbe a toujours autant la cote, selon Yacob, qui conseille de la porter mi-longue avec des dégradés de chaque côté pour qu'elle se fonde dans la chevelure.

«On mise vraiment sur quelque chose de 'clean', un beau 'line up' (une ligne de barbe définie), et un look bien placé, dit-il. Les barbes très courtes sont aussi très stylées. Aussi quelques fois, (ça sert à) cacher un défaut, comme par exemple un menton fuyant.»

Mathieu Courtemanche estime que la tendance revient à la barbe très courte, près du visage. «On veut voir plus les traits, dessiner la mâchoire en faisant la bonne ligne selon le visage du client, mais en gardant un aspect naturel», explique-t-il.

Selon lui, les barbes mi-longues façon hipster, c'est terminé. «Si on va dans le long, on pousse à l'extrême. Très, très long avec cheveux longs détachés. On laisse aller, on laisse la barbe défaite pour un look plus edgy».

Et en espérant que vous n'ayez pas rasé votre moustache de Movember puisqu'elle revient à la mode, mais en vertion pas trop épaisse, selon Mathieu.

L'ABC de l'entretien

Étape 1 - Visite chez le barbier : Vous avez laissé aller vos poils et vous vous demandez maintenant quoi faire avec. Avant de planter le rasoir là-dedans, peu importe la longueur de votre barbe, un petit tour chez le barbier est de mise. Il vous conseillera sur la forme qui pourrait bien aller avec votre visage, vous partagera ses connaissances sur les dernières tendances et élaborera un plan d'action avec vous.

Étape 2 - Lavage : Vous lavez vos cheveux? Eh bien, il faut aussi laver votre barbe. On shampouine avec des produits spécialisés idéalement pour lui donner une bonne odeur et enlever toutes les particules qui s'y logent et qui pourraient infecter votre peau. Un revitalisant n'est jamais de trop.

Étape 3 - L'essentiel rasage : on rase la peau des joues et du cou avec un rasoir conventionnel en ayant préalablement appliqué un gel, une crème ou mousse à barbe au choix (voyez nos produits préférés au bas de cet article). Ensuite, avec une tondeuse, on vient couper les poils qui dépassent ou retombent sur la lèvre. On laisse le reste au barbier.

Pour le rasage de près, les barbiers préconisent l'ancienne méthode, à la lame, qu'ils considèrent plus précise En ce qui a trait à la taille de la barbe, il faut se tourner vers les tondeuses. Cinq critères sont à regarder avant l'achat selon les barbiers : la qualité de la lame, l'alimentation (idéalement rechargeable), l'autonomie, les accessoires de coupe (pour avoir le plus d'options possible) et l'étanchéité pour pouvoir se raser sous la douche ou nettoyer son rasoir sous l'eau sans stress.

Étape 4 - Après-rasage : Étape souvent négligée. Il est important d'appliquer un baume après-rasage et parfois un tonique pour calmer l'irritation causée par la lame et réhydrater la peau. Ça la rend plus souple et évite la formation de poils incarnés.

Étape 5 - Huiler : C'est l'ultime secret d'une belle toison faciale. L'huile à barbe assouplit, nourrit, et donne un lustre aux poils, en plus de lui procurer un bon parfum et d'hydrater la peau en dessous.

Yacob Krispin à l'oeuvre.

Étape 6 - Brosser : On démêle la jungle avec une brosse à poils durs (souvent de provenance animale) afin d'uniformiser les poils et d'éliminer les peaux mortes. Le brossage permet également de réduire le volume des barbes plus longues et de cacher les imperfections. Les barbiers disent aussi que ça peut stimuler la pousse du poil.

Étape 7 - Styliser : Il est conseillé d'utiliser une pâte pour donner une forme à la moustache et contrôler les poils hirsutes. Un baume à barbe sera, lui, tout indiqué pour dompter et sculpter la toison tout en nourrissant les poils.

Les erreurs (fréquentes) à éviter

- Ne pas aller chez le barbier pour structurer sa barbe

- Acheter un rasoir bas de gamme

- Oublier de nettoyer son rasoir

- Tenter de faire des dégradés dans la barbe à la maison

- Laver sa barbe avec du gel douche (ça assèche)

- Négliger de huiler ses poils

Quoi faire avec une barbe non fournie?

Selon Yacob du MNZ Ruum, à peu près n'importe qui peut avoir une barbe fournie, même si à la base il avait des trous dedans. Il suffit de la raser souvent puis un jour de se décider à la laisser pousser sans y toucher, en laissant le barbier égaliser le tout à chaque rendez-vous. "Oui, on a l'air un peu fou pendant quelque temps. Mais il faut ce qu'il faut, y'a pas vraiment d'autres moyens de laisser pousser".

Il y aurait cependant un petit secret pour accélérer la pousse des poils. Mathieu Courtemanche des Barbares affirme que l'application d'huile de ricin - contenue dans les huiles à barbes Les Barbares - nourrit la peau, désobstrue les pores tout en fortifiant les poils, leur permettant de croître et de franchir l'épiderme. Et qui dit plus de poils forts, dit moins de trous dans la barbe!

