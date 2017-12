7 façons de prendre soin de soi à l'approche de l'hiver

À chacun sa méthode pour traverser la saison froide! Voici quelques suggestions pour se faire plaisir, s'offrir réconfort et bien-être, juste à temps pour l'hiver. Parce qu'à ce moment-ci de l'année, on a tous besoin de prendre du temps pour soi.

1 - Combiner yoga & co-working à l'Espace Welldone

En plus de leurs chaleureux espaces de coworking, l'Espace Well Done, récemment installé sur la rue Wellington à Verdun, offre des cours de yoga et de Pilates. En plus des cours offerts en studio par des professeurs accrédités, Well Done propose de nombreux ateliers, dont le très populaire et inusité « yoga avec des chèvres. » La parfaite combinaison pour chasser la grisaille cet hiver : travailler un après-midi dans un endroit grouillant de créativité avant de suivre un cours de yoga.

2 - Essayer la thérapie par le son au Spa William Gray

Proposant un large éventail de services, un circuit thermal complet, des espaces de relaxation et des soins exclusifs, le tout nouveau et surtout très luxueux Spa William Gray souhaite offrir le plus haut niveau de détente à ses clients. On profite de l'arrivée du temps froid pour découvrir ses installations uniques, dont la chambre au sel himalayen, le sauna sec et le sauna aux herbes. Il faut aussi découvrir ses soins exclusifs de très haute qualité, tels que le massage sur lit de quartz et la thérapie par le son « Spa Wave » qui vise à améliorer la qualité du sommeil. Détente totale assurée.

3 - S'offrir des fleurs

Quoi de mieux pour apporter couleur, vie et chaleur à sa maison que de la décorer de fleurs? Passer au comptoir de Prune Les Fleurs pour commander un joli bouquet d'hiver. La boutique PRUNE est reconnue pour sa création de bouquets élégants, composés de fleurs sauvages à mille lieues du déjà vu. Prune Les Fleurs est située dans la boutique MUST Griffintown et propose aussi des ateliers de confection de bouquets, de centre de tables, couronnes de Noël et autres assemblages. Une idée lumineuse en cette période plutôt grise.

4 - S'offrir le soin signature du tout nouveau Moment Spa

Les centres de soin Amerispa, avec leur nouvelle image de marque, se sont refait une beauté. Le tout nouveau Moment Spa logé à l'hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth est spacieux, et luxueux. On se gâte en s'offrant le soin signature de la maison : le soin du visage Valmont. Notre peau — malmenée par le froid — est restaurée de la tête aux pieds. Le soin de 50 minutes comprend le masque du visage, des enveloppements à la paraffine ainsi que des massages de pieds et de mains. Le bonheur total!

5 - S'offrir un « staycation » et faire la grasse matinée

Pas le temps ou pas les moyens de partir un week-end complet? Offrez-vous un « staycation », soit le luxe de voyager tout en restant près de chez soi. Il n'y a rien de plus relaxant que de... sortir de la maison, passer une nuit à l'hôtel, et ne rien faire pendant 12 heures. On a parfois besoin de ce dépaysement pour vraiment décrocher. On laisse les corvées et l'ordinateur portable derrière et on s'offre une pause, le temps de microvacances. Parce qu'une fois à l'hôtel, on peut relaxer, se reposer et profiter du moment présent. Pour s'offrir ce luxe sans casser sa tirelire, on pense aux hôtels du groupe québécois Le Germain qui offrent la possibilité de faire la grasse matinée, sans heure fixe de « check out », et le WiFi et le petit-déjeuner sont gratuits. Quoi demander de mieux!

6 - Suivre un cours de « hot barre » au Enso Yoga

Si vous êtes à la recherche du cours pour vous réchauffer et vous libérer des toxines, le cours de Hot Barre, offert au très chic Enso Yoga au centre-ville de Montréal, est ce qu'il vous faut. Mettez vos capacités physiques à l'épreuve alors que vous travaillerez votre stabilité et votre posture. La classe d'une heure, donnée dans une salle chauffée à 38 degrés, est structurée de façon à définir vos muscles et à tonifier le corps entier grâce à une fusion de Pilates et de ballet. Détox et sueur garantie!

7 - Oser la cryothéraphie au Spa Could

Le Cryosauna est une chambre autonome qui est refroidie à -110 degrés Celsius en utilisant de l'azote liquide. L'exposition à ce froid soudain stimulerait les mécanismes d'autodéfense du corps. En plus de ses vertus thérapeutiques, la cryothérapie est reconnue pour prévenir les blessures, améliorer la flexibilité et les problèmes cutanés. Ce « soin » est disponible en exclusivité au Spa Cloud de Griffintown, en session individuelle ou en forfait comme le font de nombreux athlètes professionnels qui ne jurent que par cette technique. Le traitement dure habituellement entre une et trois minutes. Vous pourrez, bien sûr, combiner les bienfaits de la cryothérapie à un autre soin plus classique, comme un massage, pour une expérience globale et, disons-le, moins saisissante.

À VOIR AUSSI