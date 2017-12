Une série sur la sorcière Sabrina Spellman verra le jour sur Netflix

Si on a connu Sabrina, l'apprentie sorcière en tant qu'émission jeunesse diffusée sur VRAK TV mettant en vedette Melissa Joan Hart, le personnage de Sabrina Spellman provient à l'origine de la série Archie.

Et après le succès de Riverdale, mettant en vedette toute la bande d'Archie, une série dérivée sur le personnage de Sabrina verra le jour prochainement.

«Sabrina s'en vient sur Netflix et elle pourrait broyer du noir plus que Jughead. Ne me revenez pas avec des chats qui parlent (pas encore)», a tweeté le diffuseur vendredi.

Sabrina is coming to Netflix and she might just out-brood Jughead. Don't @ me about talking cats (yet) — Netflix US (@netflix) 1 décembre 2017

La nouvelle série sur la vie de Sabrina Spellman s'intitulera The Chilling Adventures of Sabrina et le tournage devrait débuter en février. Le titre est le même qu'un livre publié par Archie Horror, une sous-marque d'Archie Comics.

L'histoire se passe dans les années 1960 et tourne autour de la vie de Sabrina Spellman pendant ses années d'adolescence. L'histoire d'horreur devrait causer des frissons. En effet, même le créateur de Riverdale, Roberto Aguirre Sacasa, le dit. «Les choses vont devenir encore plus effrayantes!», a-t-il écrit sur Twitter.

On ne sait pas encore qui va jouer Sabrina ou les autres personnages ni quand la série va sortir, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a hâte de voir ça!