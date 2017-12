Jay Du Temple était de passage sur le plateau de l'émission de radio en direct La soirée est encore jeune samedi. «En fin de première heure, on a entendu parler de ce qui s'est passé dans la carrière de Jay Du Temple, c'est-à-dire OD», a dit l'animateur Jean-Philippe Wauthier, ce qui a fait rigoler le public. «On a prononcé le mot Joanie, et tout le monde a ri, mais personne n'a vraiment regardé OD. Pourquoi est-ce que les gens ont retenu le nom Joanie?»

Wauthier a renchéri en demandant à Du Temple à quel moment il a su que c'était elle «la spéciale».

Du Temple admet que ce n'était pas pendant l'émission, mais plutôt la journée où elle s'est fait annoncer qu'elle faisait partie de l'émission. «Elle était supposée être à Chicoutimi, on est rendus à Québec, et finalement elle texte une des filles qui travaille sur le show et elle lui dit: «Oh, finalement je suis à Montréal», donc en partant on savait qu'elle allait être quelque chose cette fille-là», dit-il.

Jay a dit que vers la fin, l'émission était rendue dans la phase couple. «Avant, il y a la phase pas clair, et là il y a la phase couple», a-t-il noté, sans révéler si Joanie allait gagner.

