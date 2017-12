Victoire pour Trump, le projet historique de baisse d'impôts franchit le cap du Sénat

Le président américain Donald Trump a engrangé dans la nuit de vendredi à samedi une précieuse victoire d'étape avec l'adoption par le Sénat d'une réforme historique de la fiscalité et d'une gigantesque baisse d'impôts.

Le texte, adopté de justesse par 51 voix contre 49, doit maintenant être harmonisé avant la fin décembre avec la version adoptée le 16 novembre par la Chambre des représentants. L'annonce du résultat, par le vice-président Mike Pence lui-même, a été accueilli par des applaudissements et des tapes dans le dos dans l'hémicycle, peu avant 02H00 du matin.

Ce serait la première grande réforme du mandat du 45e président des Etats-Unis, qui n'a pas réussi à tenir son engagement d'abroger la loi sur le système de santé de Barack Obama, cet automne.

"Pour la première fois depuis 1986, la Chambre et le Sénat ont adopté une refonte majeure de la fiscalité", s'est félicité le président républicain de la Chambre, Paul Ryan. "Une occasion comme celle-ci ne se présente qu'une fois par génération, à nous de la saisir".

La bonne nouvelle, pour le locataire de la Maison Blanche, devra cependant partager la une avec la mauvaise nouvelle de l'inculpation de son ancien conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn, pour des déclarations mensongères au FBI sur ses contacts avec des responsables russes l'an dernier.

Tous les sénateurs républicains, sauf un, ont voté en faveur de la réforme, tandis que les 48 membres de la minorité démocrate s'y sont opposés. Auparavant, deux amendements, un républicain et un démocrate, ont été adoptés lors d'une longue série de votes.

A quelques heures près, la majorité a donc tenu son calendrier. Elle ne veut pas perdre son élan et convoquera dès lundi une commission bicamérale chargée de forger un compromis entre les deux chambres du Congrès. Puis chacune devra revoter avant la fin de l'année.

Déficits publics en hausse

Donald Trump martèle que les républicains n'ont pas le droit à l'erreur, après l'échec humiliant de l'abrogation d'Obamacare. Le milliardaire a placé la baisse des impôts au coeur de sa politique économique, dans le but de redonner du pouvoir d'achat à la classe moyenne et de rendre les Etats-Unis plus compétitifs pour les entreprises.

Biggest Tax Bill and Tax Cuts in history just passed in the Senate. Now these great Republicans will be going for final passage. Thank you to House and Senate Republicans for your hard work and commitment!