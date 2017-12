L'émission dont tout le monde parle, Stranger Things, sera de retour pour une troisième saison! Si les créateurs de la série, les Duffer Brothers, avaient laissé entendre qu'ils travaillaient sur le scénario d'une troisième saison, la nouvelle a été confirmée par Netflix sur Twitter vendredi soir.

En effet, Netflix US a demandé aux utilisateurs de Twitter s'ils devraient faire une autre saison de Stranger Things, ce à quoi 87 % des gens ont répondu oui (491332 votes).

Should we make another season of Stranger Things?

Eh bien, deux minutes plus tard, le diffuseur a annoncé qu'une troisième saison était bel et bien confirmée.

FOR THE LOVE OF STEVE, DUH! So hold tight baby darts — season 3 is officially happening.