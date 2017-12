Mario Cyr partage ses trouvailles dans «Un homme à la mer» 

Le caméraman-plongeur de renommée internationale Mario Cyr a dans le corps plus de 12 000 incursions sous l'eau, sur tous les continents. Avec quelques amis, dont la spécialiste des mammifères marins Lyne Morissette, l'aventurier explorateur s'est adonné à une virée scientifique chez lui, aux Îles de la Madeleine.

Pour avoir l'impression d'être du voyage, il faut syntoniser la série documentaire en quatre épisodes Un homme à la mer, que Radio-Canada diffuse le samedi, à 19h, entre aujourd'hui, le samedi 2 décembre, et le 23 décembre.

France Beaudoin, qui produit aussi l'émission avec Nancy Charest pour Pamplemousse Productions, anime Un homme à la mer, qui se décline en quatre grands thèmes («Communiquer», «Survivre», «La nuit» et «S'aimer»), lesquels servent de prétextes à Mario Cyr et Lyne Morissette pour commenter les images uniques d'ours polaires, de baleines à bosse, de morses, de méduses et d'autres créatures méconnues croquées par Mario Cyr au fil du temps.

Des personnalités invitées, dont Marc Hervieux, Mylène Paquette et Guylaine Tremblay, se joindront au périple pour découvrir à leur tour les trouvailles de Mario Cyr et se prêter à des expériences insolites, instructives et étonnantes.

La réalisation d'Un homme à la mer est signée Yannick Savard.

Un homme à la mer, le samedi, à 19h, à Radio-Canada, dès ce soir, 2 décembre.