Le premier hijab pour le sport est maintenant disponible

Après la première Barbie voilée à l'effigie de l'escrimeuse américaine Ibtihaj Muhammad, voilà que Nike lance le premier hijab spécifiquement conçu pour l'exercice, et Muhammad est une des têtes d'affiches de la campagne publicitaire.

La compagnie avait annoncé la nouvelle plus tôt cette année, et après un an de travail, le hijab est enfin disponible depuis vendredi dans les magasins Macy's aux États-Unis. À partir du 7 décembre, il sera aussi disponible sur le site web de Nike, de même que dans ses magasins ayant pignon sur rue.

Pour créer le parfait hijab à usage sportif, Nike a consulté des athlètes le portant pour avoir leurs opinions et leurs commentaires. Avant le hijab de Nike, les athlètes étaient souvent dérangées par le leur en compétition.

Celui de Nike se veut discret et comme une seconde peau. Dans une déclaration, la compagnie explique que le lancement du hijab continue la mission de Nike, c'est-à-dire de servir les athlètes. «Si vous avez un corps, vous êtes un athlète», est-il écrit sur le site web de la compagnie.

Outre Ibtihaj Muhammad, la campagne publicitaire met en vedette Zahra Lari, une patineuse artistique émirienne, Zeina Nassar, une boxeuse allemande, ainsi que l'haltérophile émirienne Amna Al Haddad. De plus, Nike admet avoir ouvert davantage de magasins au Moyen-Orient pour sa clientèle musulmane.

«En fournissant aux athlètes musulmanes les produits les plus révolutionnaires, Nike aspire à servir les pionnières d'aujourd'hui et d'inspirer davantage de femmes et de filles dans la région qui font face à des obstacles et qui ont un accès limité au sport», est-il écrit sur le site web de la compagnie.

Le Nike Pro Hijab est disponible en noir, en gris et en bleu marin. Il est offert en deux tailles (XS/S et M/L) et se vend 35 $US. Il est fait en tissu «Nike Pro power mesh», qui est en fait un polyester léger qui respire. Le tissu élastique permet au hijab de s'adapter facilement à la tête comme au sport de la femme qui le porte.

Nike va sûrement recevoir une tonne d'applaudissement pour avoir créé un produit pratique qui facilitera la vie à plusieurs athlètes féminines!