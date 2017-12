La reprise osée que Juliette Armanet a chanté devant Barack Obama

Elle a chanté devant l'un des hommes les plus influents de la planète. La jeune artiste Juliette Armanet, inconnue du grand public, a été choisie par "Les Napoleons", organisateurs de la visite de Barack Obama en France le samedi 2 décembre, pour chanter devant l'ancien président américain.

Et la chanteuse, considérée comme le renouveau de la chanson française, n'a pas choisi une chanson au hasard. Comme son message Instagram l'indiquait, elle a chanté sa reprise -très singulière- du tube "I feel it coming" des Daft Punk et The Weeknd." Une version sexy, intitulée "Je te sens venir", que vous pouvez retrouver dans la vidéo en tête de l'article.

Et visiblement, les journalistes et internautes présents dans le grand auditorium de la maison de la radio ont apprécié la performance délicate de la chanteuse.