8 moments forts de Britney Spears

Ce samedi, Britney Spears fête ses 36 ans (déjà!). Malgré le fait que la chanteuse pop passe à la deuxième moitié de la trentaine, elle garde toujours ses airs de jeunesse.

Britney est une des icônes de la génération du millénaire, et elle a marqué son imaginaire. Pour célébrer la vedette de la pop, voici quelques moments forts de sa vie et de sa carrière.

...Baby One More Time (1999)

Comment oublier Britney en étudiante d'un collège privé avec des pompons dans les cheveux qui fait une chorégraphie dans les couloirs et dans le gymnase de l'école? Impossible! C'est avec ce tube à tout casser qu'on a connu une jeune Britney de 18 ans châtaine, qui est rapidement devenue une superstar.

Oops!...I Did It Again (2000)

Comme son premier album, ce deuxième opus a le même nom que le plus gros hit de l'album. Et un autre clip qui a marqué notre imaginaire, c'est bien Oops!... I Did It Again, avec Britney dans un ensemble une pièce rouge en latex dans l'espace. À voir et à revoir!

Crossroads (2002)

Crossroads est un film de 2002 mettant en vedette Britney, Zoe Saldana et Taryn Manning comme trois amies vivant dans une petite ville de Georgie (l'état, pas le pays). Petites, elles enterrent une boîte à voeux, qu'elles déterrent après leur graduation du secondaire. S'ensuit un voyage en voiture rempli de péripéties. C'est un film quétaine sur l'importance de l'amitié, et la chanson thématique est, évidemment, chantée par Britney. Il s'agit de I'm Not a Girl, Not Yet a Woman.

Toxic (2003)

La chanson Toxic se trouve sur le quatrième album studio de la chanteuse, c'est-à-dire In the Zone. Le clip où Britney danse dans l'avion est un classique du genre, autant pour les chorégraphies que pour les costumes de Britney (on pense notamment à l'ensemble bleu sexy d'hôtesse de l'air et à son ensemble une pièce transparent à brillants). C'est aussi une chanson qui fait toujours lever le party, même 14 ans plus tard!

Relation avec Kevin Federline et télé-réalité (2004)

Britney a rencontré Kevin Federline en 2004, et ils ont participé à leur propre émission de téléréalité, Britney & Kevin: Chaotic. On pouvait y voir les dessous de la relation tumultueuse du couple, qui ont ensuite eu deux enfants ensemble, Sean (qui a maintenant 12 ans), et Jayden James (âgé de 11 ans). Si leur relation est terminée depuis 2006, le couple partage toutefois la garde de leurs enfants.

Work B**ch (2013)

Chanson motivante par excellence, elle marque aussi le grand retour de Britney en tant que femme d'action et que reine de la pop. Sortie le 15 septembre 2013, la chanson dance a été au top des palmarès de plusieurs pays à sa sortie, dont le Canada. Et que dire du clip où Britney montre ses atouts entourés de danseuses toutes aussi jolies les unes que les autres? Wow!

Résidence à Las Vegas (2013-2017)

Britney Spears est en résidence à la salle The AXIS à Planet Hollywood Resort & Casino à Las Vegas depuis 2013, et son dernier spectacle devrait avoir lieu le 31 décembre 2017. Dans ce spectacle, la chanteuse performe ses chansons les plus populaires et effectue plusieurs changements de costumes. Le fait qu'elle détienne une résidence pendant aussi longtemps prouve que le statut de Britney en tant qu'icône pop est là pour rester.

Relation avec Sam Asghari (2016-)

Britney a rencontré sa douce moitié, le danseur, l'acteur et le coach sportif iranien Sam Asghari, lors du tournage de son clip pour la chanson Slumber Party en 2016. Ce n'est que quelques mois plus tard qu'elle l'a appelée et depuis, les tourtereaux, qui ont une différence d'âge de 13 ans, filent le parfait amour. D'ailleurs, le bel adonis a publié une vidéo très mignonne de la surprise qu'il a planifié à sa douce à samedi. «Bonne fête à ma seule et unique. Merci d'être toi, merci de me montrer le sens véritable d'être une belle femme et une mère forte, et plus que tout, merci d'être mienne. Je me considère comme l'homme le plus chanceux du monde.» Trop mignon!