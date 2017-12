Trump dément que son chef de la diplomatie soit sur le départ

Le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson "n'est pas sur le départ", a assuré vendredi Donald Trump, démentant des informations sur un remaniement imminent qu'il avait lui-même alimenté la veille.

"Les spéculations des médias selon lesquelles j'ai viré Rex Tillerson ou qu'il partira bientôt sont des INFOS FAUSSES! Il n'est pas sur le départ et malgré des désaccords sur certains sujets (c'est moi qui ai le dernier mot), nous travaillons bien ensemble et l'Amérique est dignement respectée à nouveau", a-t-il lancé sur Twitter.

The media has been speculating that I fired Rex Tillerson or that he would be leaving soon - FAKE NEWS! He's not leaving and while we disagree on certain subjects, (I call the final shots) we work well together and America is highly respected again!https://t.co/FrqiPLFJ1E