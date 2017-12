Les 23e Prix Boomerang qui consacrent le meilleur du numérique

Jeudi 30 novembre se déroulait la cérémonie des 23e Prix Boomerang qui récompensent le meilleur du numérique au Cinéma Impérial.

Plus de 600 professionnels québécois du web et de l'interactif ont assisté à cette remise de Prix animée par Matthieu Dugal, animateur à Ici Radio-Canada Première et TV5.

Cossette a été l'agence qui a gagné le plus grand nombre de Grands Prix en remportant quatre Trophées Boomerang notamment pour des campagnes pour L'Oréal Paris, McDonald's et Tourisme Montréal en plus de se mériter trois Prix

Pour voir toutes les photos de la soirée dans la galerie ci-dessous