La tenue de plage de Lady Gaga n'a rien de pratique

Ça change de la neige qui tombe en France! De passage à Miami pour sa tournée mondiale, Lady Gaga en a profité pour faire un saut à la plage et partager quelques photos sur son compte Instagram ce jeudi 30 novembre. La chanteuse américaine se dévoile en maillot de bain et en peignoir transparent. Mais on remarque surtout que sa tenue de plage est très "gaga" et pas du tout pratique.

Lady Gaga est sans doute la seule à savoir rester digne avec un mini haut de maillot à strass, un string métallique et des talons vertigineux qui s'enfoncent dans le sable.

Plus d'un mois après l'officialisation de sa relation amoureuse avec Christian Carino et leur photo prise face au soleil couchant sur la mer, la diva remet ça en solitaire. Et la vue a plu à ses fans. Inutile de préciser que la photo qui suit est la plus aimée des trois avec plus de 1,2 millions de mentions "j'aime".

Call me Princess Peach 🍑 #ladygaga #JoanneWorldTourMiami Une publication partagée par Lady Gaga (@ladygaga) le 29 Nov. 2017 à 15h51 PST

From the woods for Thanksgiving to the beach for Tour in Miami! #beyourself #ladygaga #beachwear #JoanneWorldTourMiami Bienvenidos a Miami! Une publication partagée par Lady Gaga (@ladygaga) le 29 Nov. 2017 à 15h36 PST

"De la foret pour Thanksgiving à la plage de Miami pour ma tournée!"

#joanneworldtour #ladygaga Une publication partagée par Lady Gaga (@ladygaga) le 29 Nov. 2017 à 18h08 PST

