NOUVELLES

La pollution de l'air vue depuis un satellite

Voici la Terre telle que la voit le satellite Sentinelle 5P , chargé de surveiller la pollution atmosphérique . En rouge : les zones où la concentration de monoxyde de carbone est la plus forte. La pollution de l'air a tué 6,5 millions de personnes en 2015. Sentinelle 5P a été lancé par l'Agence spatiale européenne, début octobre, dans le cadre du programme de surveillance de l'environnement Copernicus . La pollution de l'air serait à l'origine de plus de 500 000 décès prématurés par an en Europe, d'après l'agence européenne pour l'environnement.