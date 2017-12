Joanie s’ouvre sur son passé et explique ses agissements à «Occupation Double Bali»

C'était au tour de Joanie de venir discuter avec Jay Du Temple dans le cadre du segment Coeur à Coeur. Celle qui a été victime d'intimidation plus jeune a affirmé qu'elle est dans une période de sa vie où elle sent qu'elle se découvre enfin.

«À l'adolescence, j'étais sage comme une image, j'ai eu un chum pendant sept ans. J'étais comme une autre personne dans le fond. Mais par après, quand j'ai commencé à travailler sur moi, je me suis rendu compte que je ne savais pas vraiment qui j'étais encore», confie-t-elle à l'animateur. Elle affirme également que le fait qu'elle n'ait pas eu de crise d'adolescence plus jeune l'amène aujourd'hui à se poser des questions sur qui elle est réellement et qu'elle cherche encore son identité aujourd'hui.

Joanie a aussi mentionné le fait que malgré sa carapace et sa froideur, elle est une personne hyper sensible et cela explique, selon elle, pourquoi elle est parfois aussi vive, voire même méchante, dans ses propos et ses agissements. «Les personnes les plus sensibles, on dirait que c'est les personnes qui sont capables d'être le plus méchantes aussi. Ou comme être les plus réactives. Je pense que ça vient directement d'une hyper sensibilité», explique-t-elle.

En conclusion, elle affirme que tout ce qu'elle se souhaite pour le futur, c'est d'être heureuse.

